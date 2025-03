Palmeiras inicia neste sábado o Brasileirão feminino; Confira onde assistir

O Palmeiras estreia neste sábado (22) no Campeonato Brasileiro Feminino contra o Red Bull Bragantino. A partida será na Arena Barueri, em São Paulo, com mando do Alviverde e início às 21h (de Brasília). O Verdão ainda busca seu primeiro título na competição.

Onde assistir

A TV Brasil (canal aberto) transmitirá o jogo ao vivo.

Como chega o Palmeiras

Após ser eliminado pelo Corinthians na semifinal da edição passada, o Palmeiras segue em busca do primeiro título. A equipe confia na força do elenco, principalmente em Tania Maranhão, reforço vindo do Santos. No meio de campo, Camilla Orlando tem à disposição Lais Estevam, Diany e Yoreli Rincón. Para esta temporada, o Verdão contratou seis novas jogadoras.

Como chega o Bragantino

Diferente do Palmeiras, o Bragantino entra na competição com objetivos distintos. Em 2024, a equipe de Bragança chegou aos playoffs, mas caiu nas quartas de final. Para este ano, o time quer ir o mais longe possível no torneio.

Regulamento

O Brasileirão Feminino 2025 contará com 16 equipes na primeira fase. Em turno único, todos se enfrentam, e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final, semifinais e finais terão jogos de ida e volta.

Primeira fase – 22/03 a 18/06

Quartas de final – 10/08 e 17/08

Semifinais – 24/08 e 31/08

Finais – 07/09 e 14/09

Palmeiras x Bragantino

Campeonato Brasileiro feminino – 1ª rodada

Data e Horário: 22/03/2025, às 21h

Local: Arena Barueri – SP

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.