Exame não aponta lesão, e Gerson passará por nova avaliação pelo Flamengo

O exames realizados por Gerson não apontaram lesão na parte posterior da coxa esquerda. O volante, porém, foi cortado da Seleção Brasileira e não enfrentará a Argentina pela próxima rodada das Eliminatórias. Assim, ele volta ao Rio de Janeiro, onde passará por nova bateria de exames sob supervisão do departamento médico do Flamengo para iniciar tratamento.

O exame, afinal, apontou apenas contratura e fadiga no músculo posterior da coxa esquerda. Mesmo local que Gerson se queixou de dores na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense e saiu de campo. Ele, aliás, participou das atividades da Seleção Brasileira normalmente sem se queixar de dores.

O departamento médico da CBF alegou que Gerson não estaria disponível para as atividades antes da partida contra a Argentina. Assim, Dorival Júnior optou por cortá-lo para evitar qualquer problema mais grave com o jogador do Flamengo.

Gerson deixou o gramado desolado ao sentir dores na posterior da coxa esquerda durante Brasil e Colômbia, na última quinta-feira. Com o volante, o Rubro-Negro chegou ao oitavo problema no departamento médico, sendo sete musculares.

Por fim, o Flamengo retorna aos treinamentos somente na segunda-feira e dará continuidade à preparação para enfrentar o Internacional, pela estreia do Brasileirão, no sábado, dia 29 de março, no Maracanã.

