Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalações a arbitragem

É hora de decisão! Neste sábado (22), conheceremos o campeão Cearense de 2025. A partir das 16h30, Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão. No jogo de ida, o Vozão venceu o clássico por 1 a 0, com gol de Fernando Sobral.

O Ceará joga pelo empate para conseguir ficar com a taça. O Fortaleza precisa vencer por dois gols ou mais. Caso o Leão consiga apenas um triunfo simples, a decisão do título irá para as cobranças de pênaltis.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado, TV Brasil, Canal GOAT, no YouTube e no site do portal GE.

Como chega o Ceará

Em vantagem contra o maior rival, o Vozão chega com moral. No meio da semana, o Alvinegro bateu a Jacuipense, com um time alternativo, pela Copa do Nordeste. Para a decisão, Léo Condé poderá contar com Rafael Ramos, que voltou recentemente de lesão. Por outro lado, Pedro Henrique, com dores no joelho, é dúvida.

Como chega o Fortaleza

O Leão chega em um momento complicado na temporada. Além da derrota na partida de ida, o Tricolor perdeu para o Sousa, no meio da semana, pela Copa do Nordeste. Para a grande decisão, Vojvoda não terá Pol Fernández, que está suspenso, e Kuscevic, convocado pelo Chile. Por outro lado, o treinador contará com os retornos de Britez e Eros Mancuso.

Ceará x Fortaleza

Campeonato Cearense – Final – Jogo de volta

Data e Horário: 22/03/2025, às 16h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Ceará: Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Dieguinho e Marllon; Matheus Bahia, Lucas Mugni e Fernandinho; Lourenço, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez e Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Auxiliares: Neusa Ines Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.