Presidente do Flamengo ironiza empresário de Gerson: ‘Atleta Marcão não aceitou ainda’

A reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo tratou de inúmeros assuntos, na última quinta-feira (20). Um deles foi sobre a renovação do contrato do volante Gerson com o Rubro-Negro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ironizou e afirmou que o pai e empresário do jogador, Marcão, é um dos entraves para a extensão contratual do camisa 8. A informação é do “ge”.

“Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade”, afirmou o presidente na apresentação aos conselheiros.

Gerson ainda não deu uma resposta ao Flamengo. Até o momento, a diretoria rubro-negra fez duas propostas ao seu capitão. Uma foi recusada. Agora, o volante, que estava com a Seleção Brasileira na Data-Fifa, vai sentar com o Flamengo para ajustar os termos.

A diferença da primeira para a segunda oferta, afinal, foi apenas no prazo, aumentando mais um ano na duração do contrato. O Flamengo ainda aguarda uma nova resposta de Gerson. O clube, aliás, se mantém otimista por um acerto entre as partes, mesmo com embate entre empresário e presidente do clube.

Cortado da Seleção Brasileira, Gerson vai voltar ao Rio de Janeiro para iniciar o tratamento das dores na coxa esquerda. Ele, aliás, deixou o gramado desolado contra a Colômbia e fica fora do jogo contra a Argentina, na terça. Aliás, os exames detectaram contratura e fadiga muscular.

A cobrança do pai de Gerson ao Flamengo

No início de fevereiro, o pai e empresário de Gerson revelou, aliás, que o volante abriu mão de metade do salário dos tempos de Olympique de Marselha, na França, para voltar ao Rubro-Negro em 2023.

“Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: “Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?”, recordou Marcão em seu canal, o “Pod do Marcão”, emendando com a cobrança.

“E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização Chegou? Não chegou. O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”, completou.

