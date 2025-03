Roger quebra ciclos viciosos no Inter após conquista do Gauchão

Roger Machado é protagonista pela regularidade do Inter desde a última temporada. A coroação do trabalho do técnico veio com a conquista do Campeonato Gaúcho, que não ocorria há oito anos. Assim, o comandante quebrou alguns ciclos viciosos. As principais vítimas desse antigo cenário negativo foram Mano Menezes e Eduardo Coudet, seus dois antecessores. Afinal, os dois não conseguiram avançar nas edições do Gauchão em estiveram à frente da equipe. Em seguida, houve uma queda na confiança e rendimento do Colorado e depois a diretoria optou por demiti-los.

Mano Menezes assumiu o Inter ainda no primeiro semestre de 2022, mas não esteve à frente do time naquela edição do Estadual. A sua estreia ocorreu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, no Gauchão de 2023, o treinador levou o Inter até as semifinais. Na ocasião, perdeu nos pênaltis para o Caxias e, após isso, criou-se desconfiança com o seu trabalho.

Na sequência, o Colorado não conseguiu reagir e apresentou desempenho abaixo das expectativas na Copa do Brasil, Série A e Libertadores. Mano sofreu a demissão depois de empate com o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, estava na 11ª colocação no torneio. Com isso, a diretoria escolheu Eduardo Coudet para substituí-lo.

A opção baseou-se na primeira passagem do treinador argentino pelo Inter com saldo positivo. Contudo, o profissional passou por situação semelhante à de Mano Menezes. A equipe apresentou rendimento aquém do esperado, especialmente após o clube realizar altos investimentos em contratações. Coudet reassumiu o comando ainda no primeiro turno da Série A de 2023 e permaneceu até o Campeonato Gaúcho do ano passado. No Estadual, a campanha também parou na semifinal em duelo com o Juventude. O treinador não teve sucesso em consolidar uma recuperação e as performances ruins continuaram.

Queda de Coudet provoca chegada de Roger Machado e revolução no Inter

Inclusive, o Jaconero também foi seu algoz na Copa do Brasil, pois provocou sua eliminação na terceira fase do torneio. Depois disso, houve a demissão de Coudet e a diretoria investiu na contratação de Roger Machado, que estava no próprio Juventude. O novo técnico assumiu em julho de 2024 e precisou superar desconfiança pelo seu passado de idolatria no arquirrival Grêmio. A missão surtiu efeito, pois conseguiu emplacar uma reação na temporada no segundo semestre. Afinal, construiu uma sequência de 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

Desta forma, o Colorado assegurou uma boa campanha na Série A. Afinal, encerrou sua participação na quinta colocação do torneio e assegurou uma vaga nesta edição da fase de grupos da Libertadores. No início da atual temporada, teve um pouco de dificuldade em retomar o mesmo nível de desempenho, principalmente com a escassez de opções.

Com uma crise de lesões, Roger precisou praticamente reformular o time titular, com a manutenção de apenas quatro jogadores. Durante a disputa do Campeonato Gaúcho, o treinador conseguiu recuperar a regularidade nas atuações e se sagrou campeão invicto. Após 12 jogos, foram nove vitórias e três empates. Além disso, quebrou um jejum de títulos e evitou seu arquirrival de igualar o seu octacampeonato estadual.

