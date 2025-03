Santos empresta Miguelito para o América-MG

O Santos acertou o empréstimo do meia-atacante Miguelito para o América Mineiro. O boliviano será cedido ao Coelho até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador deve se apresentar no clube mineiro após a Data FIFA, na qual defende a seleção da Bolívia.

Miguelito chegou ao Santos em 2022 e sempre teve uma grande expectativa em torno do seu nome. Entretanto, o boliviano nunca conseguiu despontar. Ao todo, atuou em 18 partidas pelo time principal, sendo quatro neste ano, e não marcou nenhuma vez, tendo mais minutagem na categoria de base.

Na seleção boliviana, Miguelito chamou mais atenção. O jogador comandou uma reação de La Verde dentro das Eliminatórias, sendo o artilheiro do time com cinco gols. O último marcado nesta quinta-feira (20), na derrota para o Peru.

No Coelho, Miguelito chega para ocupar a lacuna deixada pela lesão de Guilherme Pato e a aposentadoria de Jonathas. A expectativa é que o boliviano consiga ter mais minutagem ao longo da Série B.

