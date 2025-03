Goleiro dos ???jogos difíceis???, Bento terá novo desafio para defender invencibilidade na Seleção

O gol do Brasil deve ter um novo defensor na próxima terça-feira (25), contra a Argentina. Com Alisson fora após entrar no protocolo de concussão da Fifa, o técnico Dorival Júnior deve ter Bento como goleiro titular em Buenos Aires. E o arqueiro terá uma invencibilidade para defender.

Afinal, Bento ainda não sabe o que é perder atuando com a camisa da Seleção Brasileira. Até aqui, são três jogos, com duas vitórias e um empate. Ao todo, são três gols sofridos nestes embates.

Aliás, todos as partidas de Bento com a Canarinho foram de peso. O primeiro foi logo contra a Inglaterra, em Wembley. O goleiro teve uma atuação muito segura e elogiada na vitória por 1 a 0 do Brasil, na casa dos ingleses.

Em seguida, uma partida mais complicada ainda. A Seleção Brasileira encarou a Espanha no Santiago Bernabéu. Apesar da partida ter terminado em 3 a 3, o goleiro teve uma atuação muito elogiada e com várias defesas difíceis.

Já a última aconteceu justamente na última quinta-feira. Bento entrou no lugar de Alisson no duelo contra a Colômbia, no Mané Garrincha. O goleiro titular acabou sofrendo um choque de cabeça com o zagueiro Davinson Sánchez e precisou ser substituído pelo arqueiro, que mostrou segurança e ajudou na vitória por 2 a 1 da Canarinho.

Agora, Bento terá um novo desafio gigantesco. Suportar a pressão de jogar contra a Argentina na casa dos adversários. A Seleção duela contra os hermanos no Monumental de Núñez, às 21h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

