Parece que nem Dorival sabe o que esperar da Seleção

A Seleção Brasileira conseguiu uma vitória importantíssima sobre a equipe colombiana nas Eliminatórias Sul-Americanas. No entanto, o rendimento em campo, mais uma vez, ficou muito longe de agradar. Os comandados de Dorival Júnior voltaram a apresentar um jogo de poucas ideias e sofreram para fazer o placar de 2 a 1, com o gol da vitória saindo nos minutos finais.

Apesar de insistir num discurso otimista, o treinador não consegue mostrar evolução em seu trabalho e, a cada convocação, surpreende com mudanças improváveis e, pior, muitas vezes improdutivas. Em Brasília, a Seleção teve dez minutos de bom futebol… E só.

Depois, recuou para tentar explorar a velocidade nos contra-ataques e nada fez que merecesse destaque. Ao contrário. Cometeu uma série de erros na saída de bola e acabou levando o empate ainda no primeiro tempo, após falha de Joelinton, que entrara no lugar de Gerson, lesionado.

Na etapa final, o time canarinho até retomou o controle do jogo, mais pela postura dos colombianos do que pela qualidade do futebol. A equipe adversária passou a administrar a partida e a ganhar tempo a cada falta. E foi castigada num belo chute de Vinicius Junior. A bola desviou na zaga e fugiu do alcance do goleiro.

A classificação à Copa de 2026 está bem encaminhada, mas, em campo, o futebol é sofrível. Dorival parece inseguro no comando e muito distante de achar um time que encontre certa sintonia e passe confiança. Na próxima terça-feira, em Buenos Aires, o jogo será dos mais difíceis: a arquirrival Argentina, atual campeã mundial. O que esperar da seleção brasileira? Infelizmente, nem Dorival deve fazer ideia…

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.