Danilo busca acelerar recuperação e treina em folga no Flamengo

Danilo treina em dia de folga do elenco do Flamengo

Danilo quer voltar o quanto antes aos gramados pelo Flamengo. Em dia de folga do elenco, o zagueiro foi ao Ninho do Urubu e deu continuidade ao tratamento. Ele deve voltar à ficar disposição do técnico Filipe Luís na estreia pelo Brasileirão, contra o Internacional, no dia 29 de março.

O zagueiro sofreu uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. O problema o tirou das semifinais contra o Vasco, das finais contra o Fluminense. Além disso, ele foi cortado dos jogos da Seleção contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

Diante disso, Danilo deve retornar ao CT na manhã de sábado para dar continuidade aos treinamentos. O clube também espera que Pedro e Bruno Henrique façam atividades para acelerar a recuperação. A dupla, aliás, foi companhia do lateral no Ninho nesta sexta-feira.

No Flamengo, Danilo acumula cinco partidas, com uma assistência e, por enquanto, ainda não marcou. Ele acumula 361 minutos em campo com Filipe Luís. Ele, aliás, foi um dos jogadores que entrou no planejamento de rodagem do elenco.

