Destaque no ataque, Pablo busca tri estadual seguido pelo Sport

O atacante Pablo já está em casa em Recife! Contratado em fevereiro pelo Sport, ele já soma cinco gols em 10 partidas, com média de um gol a cada 70 minutos em campo. No Campeonato Pernambucano, Pablo já balançou as redes quatro vezes em apenas seis jogos, ou seja, ele precisa de apenas 42 minutos em média para marcar um gol.

“Desde que eu cheguei aqui no Sport, senti que seria um grande ano, por todo o projeto que a diretoria me apresentou, pela estrutura do clube, pela qualidade do elenco que está sendo montado e pela forma como sou tratado aqui. Em pouco tempo aqui em Recife, já me sinto em casa e isso tem se refletido em campo, com gols. Eu cheguei em fevereiro, assim como outros atletas contratados. Foram poucos períodos de treinamentos para o melhor condicionamento físico e também para colocar em prática o que o professor nos pede. É normal que a equipe evolua ao longo das semanas. Todos nós sabemos que podemos produzir mais, e esperamos já ver isso contra o Retrô”, disse.

O Sport enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, neste sábado (22), às 16h30, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Campeão em 2023 e 2024, o Leão busca o tricampeonato seguido, assim como Pablo, que nos dois anos anteriores, foi bicampeão estadual pelo Athletico Paranaense. Aliás, em 23, foi o artilheiro do estadual e em 24, marcou nos dois jogos da decisão.

“Serão grandes jogos. O Retrô é uma equipe jovem e em ascensão no cenário nacional, mas queremos esse tricampeonato e vamos lutar muito por ele. Para mim, particularmente, também seria maravilhoso conquistar um novo estadual. Quero retribuir o carinho que tenho recebido aqui no Sport”, afirmou.

