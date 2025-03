Flamengo leva virada nos acréscimos e perde para Athletico pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo vacilou no fim e perdeu de virada para o Athletico por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta sexta-feira (21), o Rubro-Negro vencia até os 48 minutos com gol de Guilherme, mas Furacão reagiu e marcou com Santini e Kauã Moraes nos acréscimos, no CT do Caju, em Curitiba, pela segunda rodada da competição nacional. Com o resultado, a equipe comandada por Cléber dos Santos amarga uma derrota dolorida na estreia do time, enquanto o time de Joia Correia conquista o primeiro triunfo no torneio.

O jogo

Jogo bastante aberto no primeiro tempo, com chances para os dois lados. O Athletico teve duas grandes chances de marcar e quase marcou aos 34 minutos, em cabeceio de Walace para fora. Pouco depois, Dayvisson subiu sozinho na área, e o goleiro do Flamengo salvou. Do outro lado, o Flamengo marcou em contra-ataque. Shola deixou Guilherme livre para abrir o placar para o Flamengo, nos acréscimos do primeiro tempo.

A segunda etapa começou de maneira similar com a primeira. Logo na primeira chance de ataque, o Flamengo chegou com a velocidade de Daniel Sales pelo lado direito, que cruzou para Shola cabecear na rede pelo lado de fora. Contudo, a partida perdeu intensidade a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Assim, ambos técnicos fizeram substituições.

No fim, quase o Flamengo confirmou a vitória com um lance praticamente idêntico ao do primeiro tempo. Shola partiu em velocidade e rolou para Wallace Yan finalizar. No entanto, o goleiro rival fez grande intervenção para impedir o gol rubro-negro.

Gol que fez muita falta minutos mais tarde. Isso porque o acréscimos foram um verdadeiro pesadelo para o Rubro-Negro. Santini marcou de cabeça aos 48 minutos e empatou a partida. Pouco tempo depois, o Fla ficou desorganizado e viu Kauã Moraes marcar o da virada aos 51 minutos.

Próximos jogos de Flamengo e Athletico

Agora os times voltam pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Na quarta-feira (26), o Athletico visita o Bahia, às 15h, no Joia da Princesa. Do outro lado, o Flamengo faz clássico com o Vasco, na sexta-feira (28), às 16h, no Luso-Brasileiro.

