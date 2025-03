Atlético segue treinando sem Hulk e marca jogo-treino antes da estreia no Brasileirão

O Atlético dá continuidade a sua rotina de treinamentos na Cidade do Galo após conquistar o título do Campeonato Mineiro, encerrando com sucesso a primeira parte do ano.

O técnico Cuca, no entanto, ainda não pode contar com o atacante Hulk. Nesta sexta-feira, o jogador trabalhou separadamente em um dos campos da Cidade do Galo. Atualmente, o camisa 7 realiza sessões de fisioterapia para concluir o tratamento de uma lesão na coxa direita.

Por outro lado, Brahian Palacios já foi liberado pelo departamento médico e participa normalmente das atividades com o restante do elenco.

Atlético fará amistoso

Com o foco voltado para o Campeonato Brasileiro, que tem início na próxima semana, o Galo fará um jogo-treino antes da estreia na competição nacional no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio. A partida-treino acontecerá contra o Coimbra, time de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O Coimbra é de propriedade do empresário Ricardo Guimarães, que também é um dos sócios da SAF do Atlético.

