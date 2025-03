Ex-United vira bilionário e supera patrimônio de Cristiano Ronaldo

Ex-jogador do Manchester United, Louis Saha atingiu um patrimônio bilionário depois de se aposentar dos gramados e superou Cristiano Ronaldo. Ele fundou a “AxisStars” junto com a inglesa Kate Hamer, uma empresa para facilitar conexões entre esportistas, celebridades e empresários.

Logo após ele se aposentar em 2013, surgiu a ideia de investir na área. Assim, com intenção de gerir carreiras e ajudar nas conexões, a plataforma conta com mais de 500 clientes atualmente. Aliás, de acordo com o jornal “Daily Mail”, ela é avaliada em 5,1 bilhões de euros, ou seja, cerca de R$ 31 bilhões.

“Eu ainda recebo pedidos de conselhos por diferentes pessoas diariamente. Por exemplo, meu agente me ligou para dizer que tem um jogador francês talentoso que ele quer trazer para a Inglaterra, e me perguntou como criar um programa de treino específico. Eu o coloquei em contato com as pessoas com as quais eu costumava trabalhar. Esse é o tipo de jogador que poderia se juntar à Axis e, então, procurar por um treinador pessoal na região dele”, explicou Saha, em entrevista ao jornal “The Guardian”, em 2017.

Dessa forma, o site oferece serviços de criação de marca, conexões diretas com talentos representados pela empresa e a possibilidade de fazer ofertas específicas para cada perfil de esportista ou artista.

Além do Manchester United, Saha também defendia a França e disputou a Copa do Mundo em 2006. Apesar de ser francês, toda a sua carreira foi na Inglaterra, onde defendeu o Newcastle, Fulham, Everton, Tottenham e Sunderland. O clube de maior destaque, no entanto, foi o Manchester United. Ele atuou por lá entre 2004 e 2008 e conquistou a Liga dos Campeões de 2007/2008.

Patrimônio supera de Cristiano Ronaldo

Com os lucros da empresa, o patrimônio de Saha aumentou consideravelmente. Aliás, ele chegou a superar os ganhos de Cristiano Ronaldo. O português é o atleta mais bem pago de 2024, de acordo com a revista Forbes, ao acumular 285 milhões de dólares, aproximadamente de R$ 1,6 bilhão na cotação atual. Além disso, o patrimônio do craque português é estimado em 800 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de R$ 4,5 bilhões pelo “Daily Mail”.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo ainda está em atividade no futebol. Ele atualmente defende o Al-Nassr e a Seleção de Portugal. Aliás, o português está em busca de atingir a marca de 1 mil gols na carreira. Além disso, segue sendo um dos grandes nomes entre os atletas para publicidade.

Ademais, o craque português também é um fenômeno no Youtube. Ele criou seu canal em agosto do ano passado e tem números relevantes de audiência em menos de um ano de publicação de conteúdos, que conta com entrevistas com ex-companheiros de time, desafios com celebridades da internet e até quadros com a sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez. Além disso, logo no dia em que ele lançou, o canal atingiu 2,4 milhões de inscritos em poucas horas.

O português conta com vídeos virais e com milhões de visualizações. O primeiro soma mais de 45 milhões. Já o encontro com Mr. Beast, dono do maior canal de YouTube, ultrapassa a marca dos 55 milhões de visualizações.