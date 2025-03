CBF e Globo chegam a acordo sobre transmissão de jogos do futebol feminino

A Globo e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegaram a um acordo para prolongar o direito de transmissão das principais competições do futebol feminino. O acerto terá validade pelos próximos três anos, ou seja, até o fim de 2027. A emissora também recebeu a permissão para exibir jogos da Seleção Brasileira.

Com isso, o novo contrato entre as partes envolve a liberação para a emissora transmitir a Supercopa do Brasil, que ocorreu neste ano entre os dias 7 e 15 de março. Além disso, abrange o direito de transmitir os amistosos da Seleção Feminina.

A previsão com o acerto é pela exibição de 10 a 12 jogos anualmente, sendo quatro em TV aberta e todos na TV fechada, no SporTV. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, manifestou-se sobre a extensão da parceria.

“É uma felicidade ampliar a parceria com a Globo, que faz parte da estratégia da CBF de crescer ainda mais o futebol feminino no país. A visibilidade das telas da Globo ajudará também a transformar de forma ampla os clubes e o produto do futebol feminino como um todo”, celebrou o mandatário.

Globo também poderá exibir torneios das categorias de base

O acordo também inclui o direito de transmissão da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro pelos próximos três anos. Vale ressaltar que a Globo exibe a competição desde 2022. A previsão é que ocorram 44 partidas exibidas no SporTV e dez na Globo, em TV aberta, desde a fase eliminatória até as finais. O direito de transmissão que a emissora adquiriu também engloba, aliás, as principais competições da categoria de base. No caso, a Copa do Brasil sub-17 e sub-20, além das semifinais e decisão do Campeonato Brasileiro sub-20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.