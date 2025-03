Leonardo Jardim planeja rodízio no Cruzeiro devido à maratona de jogos

Leonardo Jardim vai fazer rodízio no time do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, anunciou que planeja um rodízio significativo no elenco nos próximos meses devido à intensa rotina de jogos.

A partir da próxima semana, a Raposa terá uma sequência de partidas no Campeonato Brasileiro, intercaladas com compromissos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Com isso, o treinador busca manter o time sempre mais descansado e preparado para as competições.

“O Brasileirão exige muitos jogos, temos confrontos internacionais e a Copa do Brasil. Sabemos que jogaremos a cada três ou quatro dias, por isso, precisamos de um elenco capaz de oferecer soluções. Estamos trabalhando nisso, criando alternativas. Vamos precisar realizar alterações no time para manter a competitividade”, explicou Jardim.

O Cruzeiro enfrentará o Mirassol no próximo fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Já na semana seguinte, a equipe estreia na Copa Sul-Americana contra o Union Santa Fé. Vale destacar que a tão aguardada “semana cheia” de treinos será rara, já que os jogos do Campeonato Brasileiro ocorrerão nos finais de semana e as competições de copa, durante a semana.

