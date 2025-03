Beraldo celebra nova convocação para Seleção: ‘Grato pela confiança’

O zagueiro Lucas Beraldo foi recompensado pela grande fase nesta sexta-feira (21) ao ser novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O defensor entrou na vaga de Gabriel Magalhães, que ficou suspenso após levar amarelo na partida contra a Colômbia.

“É uma enorme alegria sempre que tenho a oportunidade de defender a Seleção. Sou muito grato pela confiança do Dorival. Mas também a todos os meus companheiros e comissão técnica do PSG, que estão me dando a oportunidade de fazer junto com eles uma temporada extraordinária”, diz Beraldo, de 21 anos.

Em março de 2024, ele estreou como titular em Wembley, no amistoso contra a Inglaterra. Em seguida, atuou pelos 90 minutos contra a Espanha que meses depois seria campeã da Eurocopa. Já em 2024, Beraldo ainda esteve presente em convocações para a Copa América, nos Estados Unidos, e para os jogos das Eliminatórias contra Equador, Paraguai, Chile e Peru.

O zagueiro se apresenta neste sábado em Brasília para sua quinta convocação. Agora, Beraldo ficará à disposição para a partida diante da Argentina, que será na próxima terça-feira (25), em Buenos Aires. O Brasil está momentaneamente na segunda colocação, com 21 pontos, quatro a menos que os líderes Hermanos.

Com Beraldo, o PSG está muito perto do tetracampeonato francês, com 19 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique Marseille. Além disso, o time tem um grande desafio na temporada nos dias 9 e 15 de abril, quando enfrenta o Aston Villa pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.