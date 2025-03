Botafogo e Gregore acertam cláusula de venda em renovação; entenda

O Botafogo chegou a um acordo final pela renovação de Gregore até dezembro de 2028. No novo contrato entre as partes existe uma cláusula de venda obrigatória para o exterior por valores dependendo do período. A informação inicial é do “ge” nesta sexta-feira (21/3).

No acordo, o Glorioso, assim, terá de vender Gregore caso receba proposta de fora de US$ 8 milhões (R$ 45,7 milhões na cotação atual) no meio de 2025. Depois disso, esse valor cai para US$ 6 milhões (R$ 34,3 milhões) ao fim do ano.

Gregore, afinal, receberá uma valorização, com seu salário sendo quase dobrado. O vínculo atual do volante, campeão brasileiro e da Libertadores, é até dezembro de 2026. O volante chegou ao Botafogo no ano passado em uma negociação de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele atuava na MLS, dos Estados Unidos, mas conquistou rapidamente a torcida botafoguense.

Desde sua chegada, Gregore disputou 62 partidas pelo Botafogo, marcou três gols e deu duas assistências. Conquistou a inédita Libertadores com o time carioca e auxiliou o clube a vencer o Brasileirão, título que não era conquistado pelo Glorioso havia quase 30 anos.

