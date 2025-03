Marcelo Pitaluga amplia lista de lesionados no Fluminense

O Fluminense tem mais um jogador em seu Departamento Médico. Afinal, o goleiro Marcelo Pitaluga sofreu contusão em um dos dedos da mão e não tem data para retornar às atividades.

Segundo informações do “Central Fluminense” desta sexta-feira (21), o problema se deu em treinamento prévio à final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. A decisão foi no último dia 16, no Maracanã, vencida pelo Rubro-Negro após 2 a 1 no agregado. Assim, a lista de lesionados no Flu sobe para seis. O Fluminense, no entanto, não confirmou a lesão do atleta.

Além de Pitaluga, Riquelme e Isaque sofreram lesões nesta semana. Fuentes, por sua vez, se lesionou durante o jogo de ida da final, no dia 13. Já Ganso e Renato Augusto vêm de longas recuperações.

O goleiro de 22 anos retornou nesta temporada ao Fluminense, contratado sem custos junto ao Liverpool. Ele estava no clube da terra dos Beatles desde 2020/21, sendo emprestado para três diferentes times desde então. Assim, retornou ao Fluminense, apesar de jamais atuar com camisa tricolor. Com Fábio como titular absoluto, ele se alterna no banco com Vitor Eudes e Gustavo Ramalho.

