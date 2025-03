Ronaldo Fenômeno sobre a compra do Cruzeiro: ‘Depois de velho, irresponsável’

No dia 18 de dezembro de 2021, o mundo do futebol parou. A notícia sobre a compra da SAF do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes do esporte mundial, virou manchete em todo mundo. O ex-jogador relembrou como foi assumir o clube. Afinal, na época enfrentava uma série de problemas, estava na Série B do Brasileirão e carregava uma dívida elevada.

Assim, Ronaldo destacou inicialmente o carinho que sente pela sua passagem pelo clube e contou como surgiu a proposta de compra.

“Foi muito bacana devolver a dignidade. O clube estava abandonado, completamente perdido, sem rumo, sem direção, com dívida de R$1,2 bilhão. Foi oferecido para todo mundo. O Pedro Mesquita, que era diretor sênior da XP, me ligou e disse que tinha um negócio. Ele me ofereceu o Cruzeiro. Eu respondi: ‘Como assim? Cruzeiro como? Pegar, comprar? É meu? Não tenho que pagar nada’. Ele respondeu: ‘Talvez alguma coisa lá na frente’. Aí começamos a ver as coisas do Cruzeiro, me passaram o raio-x de como estava a situação. Aí eu falei que estava dentro, montei o time para trabalhar comigo”, relembrou, em conversa com o “Charla Podcast“.

Ronaldo, afinal, ressaltou que naquele momento foi um ato ousado decidir comprar a SAF do Cruzeiro, considerando a alta dívida do clube.

“Fui irresponsável depois de velho. Assumir no CPF uma dívida de R$1,2 bilhão. Mas eu só via potencial. Torcida incrível, cidade maravilhosa. Também seria uma forma de retribuir tudo o que fizeram por mim no início da carreira. Montei uma equipe do ca… Foi difícil demais”, afirmou.

Venda para empresário

Ronaldo, afinal, assumiu o Cruzeiro, reorganizou o clube, subiu da Série B para a primeira divisão e, em 2024, vendeu a Raposa para o empresário cruzeirense Pedro Lourenço. Assim, ele destacou que o novo proprietário está bem preparado e possui mais capacidade para fazer investimentos.

“O Pedrinho é um cara sensacional. O Cruzeiro está em boas mãos, ele pode investir mais do que eu podia. Eu tenho a humildade de sair e saber que precisava de alguém mais potente. O Pedrinho ajudava desde sempre. Passei a bola para ele e está em boas mãos. Foi um trabalho de reconstrução total. O clube estava completamente abandonado. Futebol feminino largado, base largada”, finalizou.

