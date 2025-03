Rafinha se despede do Coritiba: ‘Capítulo especial na minha carreira’

Fora do Coritiba, Rafinha despediu-se do clube nesta sexta-feira (21) nas redes sociais. O jogador demonstrou gratidão ao Coxa e à torcida, no entanto não falou sobre a polêmica saída.

Na última quarta (19), o Coritiba entrou em acordo com o lateral-direito, de 39 anos, para a rescisão do contrato. Afinal, o experiente atleta participou de um jogo festivo do Bayern de Munique, na Alemanha, sem a autorização prévia do Coxa, o que incomodou a diretoria e torcida. Dessa maneira, a segunda passagem pelo futebol paranaense durou somente 85 dias.

“Gostaria de agradecer ao Coritiba por abrir as portas e me proporcionar um retorno tão desejado por mim e pela minha família. O Coxa sempre será um capítulo especial na minha carreira. Agradeço também aos torcedores por todo o carinho comigo. Desejo muita sorte ao clube, companheiros, comissão técnica e direção. Sucesso a todos”, escreveu o jogador.

Rafinha foi anunciado pelo Coritiba em dezembro do ano passado, após passagem pelo São Paulo. O retorno ao Coxa ocorreu em meio à grande expectativa, com status de ídolo, após 20 anos.

Nesta recente passagem, disputou apenas dez partidas e acabou eliminado precocemente na primeira fase da Copa do Brasil e nas quartas de final do Campeonato Paranaense. A intenção do lateral era se aposentar no Coxa ao fim da temporada. Todavia, os planos acabaram alterados nesta semana.

Ainda não se sabe se Rafinha continuará atuando profissionalmente ou vai pendurar as chuteiras. Na carreira, atuou pelo Coritiba, Schalke 04, Bayern de Munique, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.