Cruzeiro tem desfalque duplo para amistoso contra o Bragantino

Neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), o Cruzeiro volta a campo para mais um amistooso. Dessa vez, o adversário será o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, no interior paulista. Para essa partida, aliás, o técnico Leonardo Jardim enfrentará um desfalque duplo.

Bolasie será ausência para este compromisso, já que sentiu desconforto em uma região a qual já passou por cirurgia. Por precaução, o departamento médico do clube optou por poupar o atleta a fim de evitar uma lesão mais grave. Assim, Bolasie não viajou com o elenco.

Além disso, outro desfalque será Matheus Pereira. O meia teve boa participação no jogo-treino contra o Pouso Alegre, nesta semana, que terminou com vitória por 3 a 2. O nascimento do filho do camisa 10 pode ocorrer a qualquer momento e ele vai acompanhar a esposa.

Curiosamente, a dupla também ficou fora do confronto contra o Botafogo, no último fim de semana. Afinal, naquela ocasião, Bolasie foi afastado devido a problemas físicos, enquanto Matheus Pereira foi preservado. Na mesma partida, o zagueiro Fabrício Bruno esteve liberado para resolver questões pessoais.

Outros desfalques

Além dos dois, Leonardo Jardim não pode contar com o zagueiro João Marcelo, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito. O volante Japa e o atacante Juan Dinenno seguem em transição e devem retornar aos treinos na próxima semana.

