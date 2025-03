Marinho, sobre protesto da torcida do Fortaleza: ‘Tem que doer em nós’

Precisando reverter o placar de 1 a 0, o Fortaleza vai encarar o Ceará neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Castelão, pela volta da final do Campeonato Cearense. Assim, a torcida do Laion cobrou a equipe com faixas exibidas em frente ao CT do clube nesta sexta-feira.

“Honrem a camisa”, “Mais futebol, menos desculpa”, “Pra jogar no Fortaleza tem que ter disposição” e “exigimos um time campeão” foram alguns dos dizeres exibidos. Atacante da equipe, Marinho comentou sobre a insatisfação dos torcedores com o futebol do time.

“O torcedor faz isso indignado por ver que no clube que ele ama as coisas não estão acontecendo. Tem que doer em nós essa forma de o torcedor cobrar. O torcedor briga porque acredita no clube. É trabalhar quieto, fazer com que os protestos nos motivem. Jogar pelos funcionários do clube, isso tem que arder em nós. A gente trabalha e tem um treinador que trabalha demais. A gente precisa ter nossa identidade, ser vibrante e forte. Fazer acontecer”, comentou em coletiva de imprensa.

O momento da equipe na temporada não é bom. Afinal, vem de duas derrotas consecutivas: uma para o Vozão e outra para o Sousa, pela Copa do Nordeste. Aliás, dos últimos oito jogos, venceu apenas dois.

“Eu acredito que aquilo que o torcedor do Fortaleza tem passado nesses últimos tempos está sendo meio estranho. Acredito que, sobre as faixas (de protesto no CT), o torcedor tem todo direito de cobrar, principalmente quando não se responde em campo. Então a gente tem que pegar como exemplo. O início está sendo muito ruim. De 2023 para cá, acho que a gente tem o melhor elenco, o mais qualificado, mas as coisas não vêm porque a gente precisa fazer mais se não tem resultado”, disse.

