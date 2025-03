Jogadores da Seleção aproveitam dia de folga em Brasília após vitória

Em dia de convocação de novos nomes e corte de atletas lesionados e suspensos, a Seleção Brasileira teve uma sexta-feira (21/3) tranquila no Distrito Federal. O Brasil segue no quadradinho e Dorival Júnior deu folga ao elenco antes de iniciar a preparação para o clássico contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), às 21h, no Monumental de Núñez. A delegação fica na capital até segunda-feira (24/3), quando embarcam para Buenos Aires.

Com o tempo livre, um dos que se aventurou por Brasília foi o lateral Wesley. O jogador do Flamengo, que estreou bem com a Amarelinha ao entrar no segundo tempo da partida contra a Colômbia, aproveitou a folga para ir almoçar no Pontão do Lago Sul. Outros atletas desceram ao lobby do hotel para encontrar familiares, mas sem muito alarde, como caso de Guilherme Arana.

Nascido no Distrito Federal, Endrick segue tendo passagem discreta na terra natal. O atacante do Real Madrid não foi utilizado por Dorival na última partida e não foi visto nas ruas do quadradinho ao longo do dia. Durante a semana, o Correio visitou o colégio que o craque estudou na infância. Mesmo quase uma década após deixar a Escola Classe 09 do Gama, o jogador ainda é idolatrado pela criançada.

A novidade da sexta-feira foi a convocação de quatro novos nomes para vestirem a Amarelinha nesta data Fifa. A CBF anunciou durante a tarde o chamado de Weverton, goleiro do Palmeiras, Beraldo, zagueiro do PSG, e os volantes João Gomes, do Wolverhampton, e Ederson, da Atalanta, para o lugar dos atletas lesionados e suspensos após o jogo de quinta. Os jogadores irão chegar na capital federal na manhã de sábado (22/3).

Os quatro cortados foram todos titulares na vitória por 2 x 1 contra a Colômbia, na quinta-feira, no Mané Garrincha. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, enquanto Alisson e Gerson estão fora por lesão.

No caso do goleiro, substituído após um choque de cabeça no segundo tempo, o protocolo de concussão da Fifa recomenda que o atleta cumpra o Programa de Retorno Gradual ao Futebol. A iniciativa é composta por seis etapas, com aumento progressivo das exigências físicas, e cada uma com duração de 24 horas. Por isso, mesmo que passe por todas as fases, Alisson não conseguiria ser liberado antes do compromisso com a Argentina, apesar do quadro clínico ser bom e ele estar lúcido.

Gerson segue com as dores na região posterior da coxa que havia demonstrado ainda na final do Cariocão e voltou a sentir contra a Colômbia. O meia do Flamengo não terá condições físicas de participar dos treinos, mas a CBF diz não ser nada grave. Ele irá retornar ao clube para seguir o processo de recuperação.

Dorival Júnior priorizou quem já estava no Brasil para preencher as vagas em aberto. O único que estava na Europa foi Ederson, mas todos tem previsão de chegada em antes do treinamento da tarde, às 17h, no Bezerrão, no Gama.