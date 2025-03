Vasco quer renovar contrato com Puma Rodríguez

Mesmo sem ser titular, Puma é tido como jogador importante no elenco do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Mesmo sem ser titular, o lateral-direito Puma Rodríguez está valorizado no Vasco, que busca uma renovação contratual. O jogador de 28 anos está com a seleção do Uruguai, apesar de desfalcar a Celeste no duelo desta sexta-feira (21) contra a Argentina.

Com contrato até o fim do ano, o Cruz-Maltino visa evitar perdê-lo de graça. Afinal, a partir de julho o jogador já poderia assinar sem custos com qualquer equipe para 2026. Assim, o Vasco já trabalha para renovar com o uruguaio, segundo informações desta sexta do “ge”.

De acordo com a publicação, o Gigante da Colina conversa com o staff do jogador desde janeiro, ainda que sem uma definição. As partes voltarão as conversas quando o atleta retornar da seleção. Contratado em 2023, Puma se alternou entre titular e reserva, atuando inclusive como ponta direita.

Ele, porém, perdeu a titularidade para Paulo Henrique, que vem sendo um dos principais jogadores do Vasco desde a segunda metade de 23. Somando 2024 e a atual temporada, Puma tem 41 aparições, com dois gols e quatro assistências. PH, por sua vez, tem 65 jogos. Ele fez três gols e contribuiu com dois passes para gol no período.

