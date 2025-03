Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão, tem novo local; confira

O jogador Flaco L..pez, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do CR Vasco da Gama, durante partida v..lida pela vig..sima s..tima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena BRB Man.. Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Brasileirão nem começou e já há troca de local para uma de suas partidas. Vasco x Palmeiras, pela sétima rodada, será no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O duelo não tem data marcada ainda, mas será no fim de semana dos dias 3 e 4 de maio.

A informação é do jornal “Metrópoles”, em publicação desta sexta-feira (21). O estádio recebeu a vitória da Seleção Brasileira contra a Colômbia, na última quinta-feira (20), pela 13ª rodada das Eliminatórias. CBF e clubes, no entanto, ainda não confirmaram a alteração.

Esta será, então, a segunda partida do Vasco no Mané Garrincha como mandante em 2025. A diretoria vendera o mando para o clássico com o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, vitória tricolor por 2 a 1. O Palmeiras também atuará pela segunda vez no ano no local. A primeira, porém, foi como visitante, contra o Água Santa, pela oitava rodada do Paulistão. As equipes ficaram no 1 a 1 na capital federal.

A última partida entre Vasco e Palmeiras, aliás, foi exatamente no Mané Garrincha. Foi pela 27ª rodada do Brasileirão de 2024, com vitória do Verdão por 1 a 0. Flaco López marcou o gol da vitória palmeirense. O Cruz-Maltino não sabe o que é vencer o Palmeiras desde 2015. Já como mandante, a última vitória do time carioca foi em 2012.

