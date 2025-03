Com mudanças, Brasileirão feminino começa neste sábado; veja detalhes

Troféu do Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Staff Images/CBF)

Ainda com 16 equipes participantes, o Brasileirão feminino estreia neste sábado (22) para mais uma temporada de grandes emoções. Porém, algumas mudanças foram feitas para a disputa da atual edição do torneio.

Uma delas é a alteração na regra de rebaixamentos para a Série A2. Assim, agora apenas duas equipes serão rebaixadas ao fim da disputa. Por outro lado, quatro clubes subirão para a elite. A ideia da CBF é chegar a 20 times disputando o título em 2027.

3B da Amazônia, América-MG, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Real Brasília, Sport Recife, São Paulo, então, disputarão o campeonato em 2025.

Maior investimento e VAR são outras mudanças na competição

A CBF também divulgou um reajuste de 20% nas cotas destinadas aos 16 clubes que disputam o torneio, sem especificar os montantes. Além disso, também ampliou o número de integrantes das delegações para 30 pessoas, cobrindo os custos de transporte e alimentação. Com a entidade assumindo os custos, todas as partidas a partir das quartas de final terão auxílio do VAR.

Outra novidade é a implementação do protocolo de concussão, permitindo uma substituição adicional caso alguma jogadora sofra um impacto na cabeça durante a partida. Além disso, a CBF adotará, desde o começo do torneio, o Protocolo Antirracista da FIFA, que autoriza tanto as atletas quanto a equipe de arbitragem a cruzarem os braços em formato de X para sinalizar e denunciar atitudes racistas durante os jogos.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão feminino 2025

Sábado (22)

Internacional x Bahia – 16h (de Brasília)

Juventude x América-MG – 16h

Palmeiras x RB Bragantino – 21h

Domingo (23)

Ferroviária x Sport Recife – 16h

3B da Amazônia x Fluminense – 18h

Cruzeiro x Grêmio – 18h30

Segunda-feira (23)

Real Brasília x Corinthians – 19h

Flamengo x São Paulo – 21h30

