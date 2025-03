Paulistão Feminino 2025 terá novo formato e outras novidades; confira

Conselho Técnico do Paulistão Feminino - (crédito: Foto: Rodrigo Corsi/Ag Paulistão)

O Paulistão Feminino Sicredi 2025 passará por mudanças significativas, incluindo um novo formato de disputa e um número menor de participantes. Aliás, a Federação Paulista de Futebol aumentou, pelo quarto ano consecutivo, os valores destinados aos clubes, ultrapassando a marca de R$ 8 milhões.

Nesta sexta-feira (21), a FPF reuniu os representantes dos oito times participantes no Conselho Técnico da competição para apresentar a nova estrutura do torneio. A entidade destinará um total de R$ 8,335 milhões, divididos entre R$ 3,335 milhões para as equipes e R$ 5 milhões para cobrir despesas como arbitragem, operação de jogo, exames antidoping e assistência médica.

O campeão da edição, aliás, receberá R$ 840 mil, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 350 mil. “Estamos dando uma virada de chave no Futebol Feminino de São Paulo”, afirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Paulistão feminino começa no início de maio

O campeonato começará em 7 de maio e terá 14 rodadas na fase inicial, com os oito clubes se enfrentando em jogos de ida e volta. Os quatro melhores avançam para as semifinais, que terão partidas de ida e volta. A final acontecerá no dia 14 de dezembro.

AD Taubaté, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo disputarão a edição de 2025. Marília, Pinda e São José não participarão da competição nesta temporada porque não atenderam às novas exigências da federação, mas receberão assistência.

O Paulistão Feminino 2025 terá ampla cobertura de transmissão. Assim, YouTube/CazéTV, Max/Space e Record News exibirão os jogos ao vivo em TV aberta, TV fechada e plataformas digitais.

