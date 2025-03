Arrascaeta sente, é substituído nas Eliminatórias, e preocupa Flamengo

O Flamengo pode ganhar nova dor de cabeça para a sequência da temporada, afinal, o camisa 10 da equipe, Arrascaeta, sentiu e saiu de campo ainda no primeiro tempo do jogo entre Uruguai e Argentina, aos 41 minutos, nesta sexta-feira (21).

Momentos antes da substituição, aliás, o atleta levou a mão à virilha, demonstrando incômodo na região. O substituto do jogador na partida, aliás, foi De la Cruz, companheiro de elenco no time carioca.

De acordo com o repórter Raphael Sibilla, do Grupo Globo, Arrascaeta relatou um desconforto na coxa direita. Diante da queixa, um médico da seleção uruguaia se aproximou do jogador e aplicou um spray na região afetada.

Além de Arrascaeta, Flamengo também está de olho em Gerson, que deixou o gramado ao sentir dores na posterior da coxa esquerda durante Brasil x Colômbia, na última quinta-feira (20). O atleta foi cortado da Seleção, porém, o exame apontou apenas contratura e fadiga no músculo.

