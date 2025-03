Red Bull Bragantino x Cruzeiro: onde assistir e escalações

Dando sequência à preparação para o Brasileirão, que se inicia no próximo sábado (29), Red Bull Bragantino e Cruzeiro realizarão amistoso neste sábado (22), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Com direito a público, a bola rola às 18h30 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

Este será o quarto duelo preparatório da Raposa visando o Brasileirão. Antes, porém, foram três jogos-treino, com esta partida contra o Red Bull sendo o primeiro amistoso de fato. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim terá desfalque duplo.

Afinal, o Cruzeiro não contará com Bolasie, lesionado, e Matheus Pereira, que está à espera do nascimento de seu primeiro filho. O camisa 10, aliás, foi autor de um dos gols na vitória por 3 a 2 sobre o Pouso Alegre no jogo-treino da última terça-feira (18). Além dos dois, Jardim não contará com o zagueiro João Marcelo, ainda se recuperando de cirurgia no joelho direito. O volante Japa e o atacante Juan Dinenno seguem em transição e devem retornar aos treinos na próxima semana.

Assim, o Cruzeiro deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Rodriguinho) e Wanderson (Eduardo); Dudu e Lautaro Díaz.

Como chega o Red Bull Bragantino

O jogo marcará novo reencontro entre Fernando Seabra, técnico do Bragantino, e o Cruzeiro. E, assim como Leonardo Jardim, o comandante do time de Bragança Paulista também tem desfalques. Os laterais-direitos Nathan Mendes e Agustín San’Anna estão fora de ação, bem como Isidro Pitta. Os primeiros se recuperam de lesão, enquanto o paraguaio defende sua seleção nesta Data Fifa.

Seabra, então, comentou ao site oficial do clube o que espera do duelo.

“Um jogo como esse é importante para podermos oportunizar mais jogadores, porque a regra do jogo é mais flexível, então o número de substituições é maior, o número de jogadores relacionados é maior, podemos ver por mais minutos jogadores que atuaram menos. Além disso, vamos com muito mais ênfase no nosso modelo de jogo do que numa abordagem estratégica para neutralizar ou levar vantagem em cima de situações que já são conhecidas do adversário”, explicou.

O Bragantino não vai a campo desde o dia 12, quando venceu o São José-RS nos pênaltis (após 1 a 1 no tempo normal), em jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe foi até as quartas de final do Paulistão, caindo perante o Santos (2 a 0).

O Massa Bruta deve ir a campo com: Cleiton; Andrés Hurtado, Gusman Rodríguez, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Laquintana e Jhon Jhon; Vinicinho e Henry Mosquera (Eduardo Sasha)

Onde assistir

O amistoso terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Globoplay pelo streaming.

