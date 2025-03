Veja o emocionante encontro entre Igor Melo, repórter baleado, e Marlon Freitas

Esta sexta-feira (21) representou um dia para lá de especial para o estudante de Comunicação Social, Igor Melo. O repórter de 32 anos, recentemente baleado por um policial militar no Rio de Janeiro, encontrou com jogadores do Botafogo, seu time de coração.

E o momento foi de bastante emoção, especialmente no encontro com o capitão Marlon Freitas. Afinal, o aspirante a jornalista foi às lágrimas ao conversar com o camisa 17, relembrando a data final da Libertadores, conquistada pelo Mais Tradicional como fonte de inspiração para sua recuperação.

“Brigado, vocês lutaram muito, assim como eu lutei também. Estou lutando. Minha inspiração foi vocês. Foi a luta de vocês naquele dia 30 (de novembro, dia da final da Libertadores de 2024). Me inspirei muito em você, capitão. Na tua luta, na tua história de resiliência, na tua história como homem. Eu só estou aqui por causa de vocês. Obrigado, capitão”, disse em meio à lágrimas e a abraços ao craque botafoguense.

Freitas, claro, retribuiu os cumprimentos e também o carinho, falando palavras de força ao torcedor.

“Você é um vencedor, você é um campeão, tá bom? Ninguém luta mais do que você. Isso aqui vai passar. Conta sempre com a gente”, disse o capitão.

Relembre o caso

Igor Melo ganhou notoriedade nacional após ser hospitalizado por levar um tiro ao sair do bar onde trabalhava, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O estudante de jornalismo estava em uma moto de aplicativo de transporte, quando o policial da reserva, Carlos Alberto de Jesus, o confundiu com um ladrão e, então, atirou em suas costas.

Dessa forma, Melo ficou quase uma semana internado no Hospital Getúlio Vargas, perdendo um rim e ficando com parte do estômago comprometido. Após o ocorrido, o comunicador acertou com a rádio “Craque Neto”, além de contar com uma onda de apoio.

Confira o emocionante vídeo do encontro entre Igor Melo e Marlon Freitas

CAMPEÃO DA VIDA! ?????? O dia reservou um encontro muito mais que especial entre duas pessoas campeãs da vida. Um abraço entre o jornalista e botafoguense Igor Melo com o nosso capitão alvinegro Marlon Freitas que transparece o alívio, mas também demonstra toda a emoção de duas… pic.twitter.com/4ZikYisTuN — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 21, 2025

