São Paulo lista à Fifa e Conmebol possíveis punições para casos de racismo

O São Paulo enviou, nesta sexta-feira (21), um documento à Fifa e à Conmebol com propostas de punições para casos de racismo durante as partidas de futebol. O Tricolor, aliás, compartilhou as ideias nas redes sociais.

“Indignado e preocupado com os recorrentes episódios de racismo no futebol, o São Paulo Futebol Clube reforça sua posição favorável à existência de sanções esportivas como forma de punição para casos de discriminação racial”, escreveu o clube paulista na publicação.

No total, foram seis possíveis punições listadas pelo Soberano. Aliás, entre elas está a perda de três pontos no campeonato em disputa e até eliminação do respectivo torneio em caso de reincidência dos atos.

Confira todas as propostas do São Paulo contra o racismo:

1- Perda de pontos: Clubes cujos representantes, torcedores ou membros da comissão técnica cometerem atos de racismo devem perder no mínimo três pontos no campeonato em disputa, reduzindo-se para um ponto apenas se houver identificação e punição criminal dos responsáveis. Racismo não pode ser tratado como infração administrativa, mas como um crime.

2- Sanções financeiras efetivas: O valor mínimo da multa para atos de discriminação racial deve ser de 500 mil dólares, reduzindo-se para 100 mil dólares apenas se houver identificação e punição criminal dos responsáveis.

3- Em casos de reincidência: Clubes reincidentes devem ser eliminados das competições em que estejam participando A impunidade não pode mais ser um fator que encoraje novas ocorrências.

4- Responsabilização dos árbitros: Árbitros que não aplicarem corretamente o Protocolo de Racismo da FIFA devem ser sancionados, e a associação responsável pela arbitragem deve ser multada. Não podemos permitir que situações de racismo sejam ignoradas em campo.

5- Registro de infratores: Criação de um cadastro de torcedores, atletas, dirigentes e membros de comissão técnica envolvidos em atos racistas, para que medidas adicionais possam ser aplicadas contra reincidentes.

6- Transparência nas punições: Os processos disciplinares e suas decisões devem ser públicos e amplamente divulgados, garantindo que as punições tenham efeito pedagógico e preventivo. O futebol sul-americano, com sua rica história e paixão, não pode mais ser manchado por atos de racismo sem que haja punição severa e proporcional à gravidade da conduta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.