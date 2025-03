Vasco pode ter Mauricio Lemos como novidade contra o Santos

O zagueiro Mauricio Lemos pode ser uma novidade na equipe do Vasco para a estreia no Brasileirão, no outro domingo (30), contra o Santos em São Januário. O jogador deve formar a dupla de zaga ao lado de João Victor no jogo em questão.

Isso porque, segundo informações desta sexta-feira (21) do canal “Atenção, Vascaínos”, o uruguaio vem treinando bem e ganhou a posição de Lucas Freitas, que vinha atuando como titular no setor. Ambos, aliás, chegaram para a atual temporada.

Mauricio Lemos, contratado junto ao Atlético-MG com a expectativa de ser titular, atuou apenas dez minutos desde que chegou ao Vasco. Foi em clássico com o Flamengo, pela décima rodada da Taça Guanabara. Ele entrou exatamente no lugar de Lucas Freitas.

Desde então, Freitas não mais saiu do time. O ex-jogador do Juventude angariou boas atuações e se firmou na posição, ainda que com falhas na última partida do Vasco – derrota por 2 a 1 e eliminação para o Flamengo no Carioca, no último dia 8.

Lemos chegou atrasado em relação a outros reforços e não vinha atuando no Atlético-MG. Além disso, o próprio técnico Fábio Carille confirmou que o zagueiro sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda em treinamento no começo de fevereiro. Dessa forma, tais fatores contribuíram para a pequena minutagem do jogador até o momento.

