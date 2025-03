Ferroviário supera CRB fora de casa e entra no G4 da Copa do Nordeste

O Ferroviário conquistou uma importante vitória fora de casa e entrou no G4 da Copa do Nordeste. Na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time cearense derrotou por 2 a 1 o CRB pela sexta rodada.

Ciel anotou os gols do Ferrão aos 20 minutos do primeiro tempo e 19 minutos da etapa final. Para o Galo alagoano, Thiaguinho anotou aos 48 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Tubarão da Barra entrou no pelotão de classificação para a segunda fase. A equipe coral chegou a sete pontos na quarta colocação e depende apenas de si para avançar.

O Ferroviário volta a campo na próxima , quando recebe o Sousa-PB, no Presidente Vargas, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da Copa do Nordeste. Em, caso de triunfo, garante vaga na próxima fase. Como revés desta sexta, o CRB caiu para a sexta posição, com seis pontos, e ficou mais distante da classificação.

