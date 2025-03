Guga e Samuel Xavier acirram disputa pela titularidade na lateral do Fluminense

Ao longo dessas duas semanas de Data-Fifa, o técnico Mano Menezes terá a tarefa de fazer ajustes no Fluminense para a estreia pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor mede forças com o Fortaleza no dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, porém o comandante tem uma disputa aberta na lateral-direita.

Afinal, na disputa do Carioca, o treinador alternou entre Samuel Xavier e Guga no setor. No entanto, nenhum dos dois jogadores, até aqui, demonstraram consistência para se firmar e seguir entre os onze em 2025. Por um lado, é bom ter duas opções qualificadas, mas por outro, é preciso definir quem está à frente nessa briga sadia.

Dessa forma, a indefinição ficou evidente na decisão do Estadual, visto que em cada jogo diante do Flamengo, um deles foi utilizado. O camisa 2, que foi titular absoluto nos títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana em 2024, atuou por 90 minutos no segundo jogo e disputou 10 partidas até aqui, com um gol.

Guga, por sua vez, figurou entre os onze no primeiro jogo, na derrota por 2 a 1. Mais jovem, o lateral tem tido melhor desempenho defensivo e aparece com mais frequência no corredor, para explorar a linha de fundo. No entanto, nas vezes em que Arias atuou mais aberto, o treinador optou por Samuel.

“Eu busco todos os dias a condição de titular. Tem uma disputa boa, Samuel é um excelente atleta, excelente profissional. Fazia tempo que eu não jogava dois jogos seguidos. Eu trabalho com total seriedade. Busco sempre meu lugar de titular. Todo mundo vem me elogiando, mas é fruto de trabalho e esforço. Espero esse ano ter uma frequência e ajudar o Fluminense”, disse o camisa 23, no início de fevereiro.

Disputa promete ao longo do ano

Diferente dos dois anos anteriores, o ex-Avaí passou a ter uma sequência maior entre os titulares nesta temporada. A última vez que o atleta havia iniciado mais de uma partida foi em maio de 2024, quando jogou contra Cerro Porteño, Sampaio Corrêa e Alianza Lima. O cenário, contudo, era de lesão do companheiro.

Agora, o contexto é diferente e a disputa está mais acirrada. Ambos deram brecha para que tudo possa mudar ao longo da temporada. Desde que chegou ao clube, Guga soma 77 partidas, enquanto Samuel ganhou uma homenagem por seus 200 jogos pelo Tricolor ao lado do goleiro Fábio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.