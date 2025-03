Wesley encanta em estreia no Brasil e busca mesmo caminho que ídolo do Flamengo

Estrear na Seleção Brasileira é o sonho de qualquer jogador. Agora ter um desempenho de chamar a atenção logo em sua primeira partida para a Amarelinha é para poucos. Mas foi o que Wesley fez na última quinta-feira (20/3), no duelo contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa.

O jogador de 21 anos entrou aos 33 minutos da segunda etapa no lugar de Vanderson. Ele ganhou destaque com uma marcação acirrada no ponta colombiano Luis Díaz e aparições perigosas no setor ofensivo. Entre elogios e pedidos dos torcedores para que o jogador seja titular na próxima partida, alguns compararam o atleta com um dos grandes ídolos da história do Flamengo: Leandro.

Muito por conta da semelhança de trajetória. Afinal, Leandro também teve um sucesso meteórico logo em seus primeiros anos como profissional e já despontava na Seleção Brasileira. Com apenas 23 anos, o ex-jogador disputou sua primeira Copa do Mundo, despachando com tranquilidade seus concorrentes pela vaga e ganhando o carinho e a moral de Telê Santana.

Além disso, sua primeira partida com a Seleção Brasileira também foi marcante. Ele marcou um dos três gols na vitória do Brasil sobre a Bulgária em 1980. A atuação de Leandro foi tão convincente que Telê decidiu ali mesmo pela titularidade do lateral na Copa.

A atuação de Wesley rapidamente chamou a atenção dos flamenguistas nas redes sociais, que lembraram do promissor Leandro quando apareceu no futebol. Assim, uma expectativa foi criada para que o cria da Gávea também tivesse uma sucessão meteórica com a Amarelinha.

Wesley pode se equiparar a Leandro?

Contudo, qualidades e expectativas precisam estar sendo separadas neste momento. De acordo com o jornalista e historiador do Flamengo, Roberto Assaf, Wesley não pode ser comparado a Leandro pelo talento, mas o jovem atleta Rubro-Negro pode fazer o mesmo caminho que o ídolo.

“O caminho pode ser o mesmo, mas a qualidade de jogador não é. O Leandro é considerado para muita gente o maior lateral-direito da história da Seleção Brasileira. Junto com o Carlos Alberto Torres ali, para mim, os dois melhores. Mas é difícil fazermos esta relação. Primeiro tem os caras que da década de 50 que eu não vi. Depois para cá tem Leandro, Carlos Alberto Torres, Nelinho e Cafu. São os quatro que jogaram mais bola ali. Acho que ele pode estar fazendo o mesmo caminho, mas a qualidade de futebol jamais será igualada. Leandro era um craque e o Wesley vem se mostrando um ótimo jogador”, disse Assaf.

O começo de trajetória dos dois também são bem diferentes. Leandro estreou no Flamengo com 19 anos e de cara tomou a vaga de titular com atuações de destaque. Por outro lado, Wesley demorou para mostrar um bom desempenho. Muitas vezes acabou criticado pela torcida e perdia a vaga para Varela. Contudo, nas últimas temporadas, tomou de assalto o lugar na equipe principal rubro-negra.

Dorival também vê a ascensão do garoto

Wesley atuou por 25 minutos, contando com os acréscimos, no seu primeiro jogo com a camisa da Seleção. Mesmo com essa minutagem, o lateral foi líder em desarmes pelo Brasil (3) e o que mais venceu duelos (6). Após a partida, Dorival avaliou a entrada do jogador de forma positiva e destacou a ascensão do jovem nas últimas partidas pelo clube carioca.

“Muito saudável a participação do Wesley, um garoto em processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que tenha tranquilidade de desenvolver o trabalho. É um menino que chama a atenção e merece todo cuidado possível. Se continuar nesse processo, fatalmente em pouco tempo será uma realidade muito clara, isso se já não é nesse momento”, disse o treinador da Seleção.

