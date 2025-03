Ronaldo revela que Ancelotti queria treinar a Seleção Brasileira

Ronaldo Fenômeno revelou que Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, desejava assumir o comando da Seleção Brasileira. Em entrevista ao ”Charla Poadcast”, o ex-jogador contou que o italiano mostrou vontade de comandar o Brasil, mas a negociação não aconteceu muito por conta do Real Madrid.

Na época, a CBF decidiu aguardar o término de contrato de Ancelotti com o clube espanhol, que ia até junho de 2024. Contudo, o italiano renovou com o Real Madrid até 2026. Isso fez com que Ednaldo Rodrigues colocasse Fernando Diniz no cargo e, posteriormente, Dorival Júnior.

“Eu teria esperado o Ancelotti, também, a gente inclusive conversou na época e eu sugeri isso a ele. Pelo que eu sei, ele (Ancelotti) não foi liberado pelo Real Madrid. Ele queria vir. Não foi fantasia. Eu, inclusive, ajudei no processo, conversando com o Ancelotti. O Ednaldo pediu ajuda, eu ajudei. Depois, deixei eles negociarem, mas parece que travou porque não tinha liberação do Real Madrid”, disse Ronaldo.

Ronaldo vê turbulência da CBF afetar Seleção

Além disso, o ex-jogador também disse que vê o ambiente político da CBF impactando diretamente no desempenho dos jogadores. Os problemas estruturais da entidade vêm afetando os atletas no dia a dia da Seleção.

“Eu acho que os jogadores todos do passado, não só eu, elevamos muito a régua do nível do futebol brasileiro. E parece que a mídia espera muito deles (jogadores). Ainda temos os melhores do mundo, Vinicius, Raphinha, mas a gente ainda vive um problema estrutural de liderança da CBF que reflete no time, no Dorival, que comete erros que nem todos cometem. Essa liderança está contaminando o ambiente”, completou o Fenômeno.

