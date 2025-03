Corinthians terá nova linha de produtos inspirada em Depay

O Corinthians continua sua estratégia de investir na criação de produtos licenciados e no fortalecimento da relação entre jogadores e torcida. Após o êxito da primeira coleção de Memphis Depay, que incluiu mais de 35 itens no mercado, o clube está preparando uma nova linha inspirada no atacante holandês. Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Timão, revelou a novidade.

Ele destacou que o Corinthians está atualmente trabalhando na segunda coleção do astro internacional, introduzindo um novo visual para os produtos. “No que diz respeito a Memphis, há mais de 35 itens disponíveis no mercado, se não me engano. Estamos prestes a lançar uma segunda coleção, com um novo visual e layout, porque a anterior já foi bem-sucedida”, explicou o superintendente em entrevista ao PoropoPod, da Corinthians TV.

A estratégia de lançar coleções personalizadas para jogadores que têm uma forte conexão com a torcida já está incorporada ao planejamento de marketing do Corinthians. Recentemente, o clube também desenvolveu alguns produtos inspirados no meio-campista Rodrigo Garro, o que pode se tornar uma tendência futura.

Trabalho em conjunto

Manfredi enfatizou a importância da colaboração entre o Departamento de Marketing e o Departamento de Futebol do clube. O objetivo é criar novas oportunidades para fortalecer a relação entre jogadores e torcedores.

“Portanto, introduzir novidades, como fizemos com a campanha do Garro, sobre a qual podemos falar mais detalhadamente posteriormente, e planejamos fazer o mesmo com outros atletas. Isso se deve em grande parte à abertura que o Departamento de Futebol tem nos proporcionado. Gostaria de agradecer também ao Departamento de Futebol pela receptividade em nos permitir estar mais presentes no CT, interagir mais com os jogadores no dia a dia, trazer ideias e contribuir para melhorias na infraestrutura do Centro de Treinamento”, afirmou.

O superintendente de marketing do clube ressaltou que essa mentalidade aberta é algo incomum no futebol brasileiro, onde frequentemente há restrições ao uso da imagem dos atletas em campanhas promocionais. Segundo ele, essa aproximação será crucial para fortalecer ainda mais a marca Corinthians e criar novas oportunidades de negócios.

“No futebol brasileiro, de fato, ao conversar com colegas de outros clubes, percebe-se que há muitas restrições em trabalhar com os atletas. Mas acredito que temos uma mentalidade excepcional hoje, que certamente contribuirá significativamente para aumentar a conexão dos jogadores com a torcida. Isso já aconteceu organicamente no ano passado. Acredito que será extremamente positivo tanto para os jogadores quanto para os torcedores e para o Corinthians”, concluiu Vinicius Manfredi.

