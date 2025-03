Atlético goleia o sub-20 do Coimbra em jogo-treino

Atletas do Atlético participaram de jogo-treino na Cidade do Galo - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG goleou o time sub-20 do Coimbra, equipe do interior de Minas Gerais, em jogo-treino realizado na Cidade do Galo. A atividade teve dois tempos de 45 minutos e terminou 4 a 0, com gols de Cuello (2), Deyverson e Gabriel Menino.

O objetivo do jogo-treino era seguir a preparação para estreia no Campeonato Brasileiro. A atividade é a única marcada pelo clube após a conquista do Mineiro. Assim, o primeiro duelo do Galo na competição nacional é diante do Grêmio, no sábado (29), na Arena.

Nos primeiros 45 minutos da atividade, o Atlético construiu o placar, com dois gols de Cuello, um de Deyverson e outro de Gabriel Menino. A equipe do técnico Cuca dominou a etapa inicial, sem dar chances ao Coimbra.

O treinador mandou a campo a seguinte equipe no primeiro tempo: Everson; Natanael, Igor Rabello, Lyanco e Caio Paulista; Gabriel Menino, Scarpa e Rubens; Cuello, Deyverson e Rony. Em seguida, o zagueiro Vitor Hugo substituiu Igor Rabello na defesa atleticana.

Atlético utiliza reservas no segundo tempo da atividade

Na etapa final, o duelo foi mais equilibrado, com o Galo tentando ampliar o placar e o Coimbra se defendendo. Dessa maneira, já com os reservas, o Atlético não conseguiu marcar e o placar seguiu inalterado: 4 a 0.

A equipe foi a campo no segundo tempo com a seguinte escalação: Gabriel Delfim; Saravia, Ivan Román, Vitor Hugo e Rômulo; Igor Gomes, Fausto Vera e Patrick; Bernard, João Marcelo e Palacios. As mudanças no decorrer da atividade foram o goleiro Robert no lugar de Delfim e Igor Rabello na vaga de Vitor Hugo.

Hulk e Júnior Santos foram desfalques do jogo-treino. Enquanto o primeiro ficou na fisioterapia, o atacante ex-Botafogo segue no departamento médico. Cadu e Caio Maio, ambos com lesão no joelho direito, seguem em recuperação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.