Vitor Roque aposta na pausa da Data Fifa para acelerar adaptação ao elenco do Palmeiras

A parada da Data Fifa pode ser crucial para um jogador do elenco do Palmeiras. Afinal, Vitor Roque ainda busca adaptação ao clube e vê a pausa de jogos entre as finais do Campeonato Paulista para se integrar melhor ao plantel alviverde. O centroavante ainda está atrás do seu primeiro gol na equipe.

Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras no dia 28 de fevereiro. O primeiro treino na Academia de Futebol ocorreu logo em seguida, em 5 de março. Não demorou muito para logo estrear, quando iniciou entre os 11 titulares contra o São Paulo, pela semifinal da competição. Na ocasião, sofreu um pênalti polêmico que gerou o único gol da partida, marcado por Raphael Veiga.

No dia 16, o atacante voltou a ser titular, agora na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida da decisão do Paulistão. Na ocasião, Vitor Roque obrigou Hugo Souza a praticar a sua defesa mais difícil na partida.

Em suas duas primeiras partidas, o Palmeiras teve problemas para explorar o principal reforço da temporada. Assim, ficou evidente que Vitor Roque ainda está em fase de adaptação aos movimentos do time do técnico Abel Ferreira.

Palmeiras cede seis jogadores na Data Fifa

O atacante segue trabalhando na Academia de Futebol após ficar fora da lista de convocados de Dorival Júnior para partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. No entanto, o Palmeiras cedeu Richard Ríos (Colômbia), Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres (Uruguai), Estevão e Weverton (Brasil). O goleiro entrou na lista na última sexta-feira (21), quando Dorival Júnior anunciou o corte de Alisson por conta de choque com um zagueiro colombiano.

Também na sexta, o Palmeiras realizou um jogo-treino diante do Mauaense e goleou por 6 a 1. Apesar do placar dilatado, Vitor Roque passou em branco na atividade.

Na próxima quinta-feira (27), o Palmeiras encara o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título do Paulistão. Triunfo por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

