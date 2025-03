Grêmio anuncia a contratação do goleiro Jorge, ex-Pelotas

O Grêmio anunciou neste sábado (22) a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. O goleiro Jorge, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Pelotas, assinou por duas temporadas com o Imortal.

Caso tenha bom rendimento neste período, Jorge pode renovar por mais um ano, de acordo com cláusula prevista no acordo.

Aos 23 anos, o goleiro atuou nas 14 partidas do Pelotas no Gauchão. No entanto, ele não conseguiu impedir que a equipe fosse rebaixada à Segunda Divisão. No Estadual, o arqueiro sofreu 23 gols, com média de 1,6 por jogo.

Agora, Jorge terá a dura missão de convencer a comissão técnica de Gustavo Quinteros de que pode ser útil à equipe. A princípio, chega para ser a terceira opção na posição no elenco do Imortal. Afinal, a equipe já conta com Thiago Volpi e Gabriel Grando. Outro goleiro do elenco, Adriel foi emprestado ao Athletic, de Minas Gerais, até o fim do ano.

Apesar da pouca idade, Jorge defenderá o nono clube na carreira. Anteriormente, atuou por Avenida, Santa Cruz, São Borja, Glória, América de Teófilo Otoni-MG, Itabuna-BA, Gaúcho e Pelotas.

A princípio, o goleiro não será a última contratação do Grêmio nesta janela de transferências, aberta somente para aquisições de atletas que atuaram nos estaduais. O técnico Gustavo Quinteros ainda deseja mais um zagueiro para o plantel gremista. Contudo, a diretoria monitora o mercado em outras posições em busca de uma boa oportunidade.

Jorge é o décimo reforço do Tricolor na temporada. Antes dele, o Grêmio anunciou as chegadas de Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Luan Cândido, João Lucas, Cuéllar, Tiago Volpi, Amuzu, Camilo e Cristian Olivera.

