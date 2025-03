Flamengo lança plataforma de vendas de ingresso; saiba detalhes

O Flamengo divulgou, neste sábado (22), o lançamento de uma plataforma própria para venda de ingressos. A tiqueteira do Rubro-Negro será lançada na próxima segunda-feira, 24 de março. Além disso, o clube antecipou que vai lançar em um futuro próximo o novo programa de sócio-torcedor.

Os torcedores do Flamengo, afinal, poderão adquirir ingressos por meio da plataforma ingressos.flamengo.com.br. O clube promete tornar a experiência de compra “mais ágil, segura e fácil de navegar”. O primeiro jogo disponível será o duelo contra o Internacional, no dia 29, pela estreia do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será, às 21h, no Maracanã.

O sócio-torcedor, afinal, será necessário fazer login utilizando o usuário e senha do programa. Aqueles que já possuem uma Fla ID podem acessar a plataforma utilizando sua identidade. Por fim, os novos usuários devem se cadastrar e criar um login e senha.

Vendas para Flamengo x Internacional:

24/03 (10h) – Diamante+1 (nível 0)

25/03 (10h) – Diamante / Platina+1 (nível 1)

25/03 (18h) – Platina / Ouro+1 (nível 2)

26/03 (10h) – Ouro / Prata+1 (nível 3)

26/03 (18h) – Prata (nível 4)

27/03 (10h) – Público Geral online / Gratuidades online / Visitantes online

28/03 (10h) – Pontos de venda físicos e Gratuidades físicas

29/03 (21h) – Encerramento das vendas online

