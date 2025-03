Vasco vence o Boavista em último jogo-treino antes do Brasileirão

O Vasco superou o Boavista por 2 a 1 em jogo-treino disputado na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. Os gols do Cruz-Maltino foram de Sforza e Payet. A partida marcou o último teste do time comandado por Fábio Carille antes do início do Campeonato Brasileiro.

A atividade foi dividida em três tempos: dois com 30 minutos e o terceiro com 45. Nos dois primeiros, enquanto as equipes jogavam com seus times titulares, o Boavista venceu por 1 a 0. Os gols do Cruz-Maltino foram no terceiro tempo, após as substituições.

Há uma semana, o Gigante da Colina superou o Maricá por 4 a 2, também em atividade no centro de treinamento. Na ocasião, Rayan, Sforza, Souza e Paulinho balançaram a rede.

Agora, o Vasco terá os dias finais de preparação para enfrentar o Santos, dia 30, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Há também a primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O adversário será o Melgar, dia 2 de abril, no Peru.

