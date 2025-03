Coutinho fica perto de retorno, e Léo Jardim desfalca jogo-treino do Vasco

O Vasco atualizou a situação dos jogadores lesionados, neste sábado (22). O meia Philippe Coutinho está perto de seu retorno e deve voltar a treinar com grupo na segunda-feira (25). Contudo, o goleiro Léo Jardim, com dores no joelho esquerdo, ficou fora do jogo-treino contra o Boavista, neste sábado, no CT Moacyr Barbosa.

Coutinho deve participar das atividades normalmente antes da estreia do Vasco contra o Santos pelo Brasileirão. Ele, afinal, segue em fase avançada da reabilitação da lesão no músculo adutor da coxa direita. Por outro lado, Léo Jardim se queixou de dores no joelho esquerdo e está entregue ao departamento médico, com expectativa de retorno no início da semana que vem.

Além do desfalque do goleiro, o meia-atacante Alex Teixeira foi diagnosticado com quadro de conjuntivite. Ele recebeu os devidos medicamentos e foi liberado para se recuperar em casa.

Atualização do boletim médico do Vasco

Tchê Tchê: Após lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, o atleta vem se recuperando e a expectativa é que na próxima semana inicie os treinos com o grupo.

Estrella: O atleta realiza treinos com o grupo, com restrição apenas de volume. Ainda necessita ganhar força na perna operada, por isso alterna trabalhos de campo e indoor.

Adson: Segue em evolução aumentando os volumes de treino com o grupo, ganhando condicionamento.

David: Evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico de LCA, apresentando ótimos resultados em todos os testes realizados até aqui.

Coutinho: O atleta segue em fase avançada de reabilitação e a perspectiva é que na segunda-feira esteja integrado ao grupo.

Léo Jardim: Com dores no joelho esquerdo, o atleta faz tratamento. A previsão é de retorno aos treinos com o grupo no início da próxima semana.

Alex Teixeira: Com quadro de conjuntivite, o atleta foi medicado e se recupera em casa, orientado pelo DESP.

