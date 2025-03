Freytes e auxiliar do Fluminense serão julgados por expulsão na final do Carioca

Expulsos no jogo de ida da final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, o zagueiro Freytes e o auxiliar-técnico do Fluminense, Sidnei Lobo, serão julgados no dia 31 de março pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), a partir das 15h (de Brasília). A dupla corre risco de levar gancho.

Freytes levou o cartão vermelho por confusão com o atacante Luiz Araújo após o apito final do árbitro. Assim, acabou denunciado no artigo 250, § 1º, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a infração por “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada”. Dessa maneira, pode pegar gancho de um a três jogos.

No entanto, o defensor do Fluminense já cumpriu suspensão automática no jogo de volta da decisão do Carioca. Assim, ele só seria suspenso caso a pena seja maior que uma partida. A sanção vale somente para duelos pelo Estadual.

Por outro lado, Sidnei Lobo foi enquadrado no artigo 258, § 2º, inciso II do CBJD, que fala de “condutas contrárias à disciplina e à ética desportiva”. Neste caso, a pena varia de um a seis jogos. Ele também cumpriu a automática contra o Rubro-Negro.

O julgamento da dupla ocorrerá no Plenário do TJD-RJ, no Centro do Rio de Janeiro.

