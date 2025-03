Deputado pede que presidente da Conmebol seja impedido de entrar no Brasil por seis meses

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, pode sofrer graves consequências após declaração infeliz após sorteio da Libertadores e Sul-Americana. O deputado federal Sidney Leite (PSD/AM) promoveu um pedido ao Governo Federal para que o dirigente seja considerado “Persona Non Grata” no Brasil de modo a impedi-lo de ingressar em solo brasileiro durante seis meses. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Alejandro Domínguez, afinal, comentou sobre a possibilidade dos clubes brasileiros saírem da Libertadores. O dirigente disse que seria como “Tarzan sem Chita”, em referência à macaca que fazia companhia ao personagem nos filmes. Depois da repercussão negativa, ele publicou um pedido desculpas e afirmou que a expressão utilizada se trata de uma “frase popular”.

O Governo do Brasil se posicionou sobre a declaração. O Itamaraty ressaltou, em nota, que as declarações ocorrem em “contexto em que as autoridades da Conmebol têm reiteradamente falhado em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis”.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou uma carta conjunta com todos os outros nove países sul-americanos que são membros da Conmebol. O assunto, afinal, foi racismo, discriminação e violência no futebol. No documento, os dirigentes dizem que a entidade “está em linha com as medidas mais rigorosas implementadas nas mais importantes Ligas, Confederações e Fifa”.

