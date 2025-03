Com Coronado, Corinthians treina de olho no Palmeiras

O Corinthians realizou neste sábado (22) o primeiro trabalho tático de olho na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, marcada para a próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena, às 21h35. O técnico Ramón Díaz comandou uma atividade tática após dias de folga e/ou focadas nas partes física e técnica.

A grande notícia do dia fica por conta da participação do meia Igor Coronado. Em fase final de rcuperação de lesão muscular na coxa direita, o camisa 77 treinou sem limitações no início da atividade. Assim, há boas chances dele ser relacionado para o clássico.

O Corinthians iniciou o dia com uma ativação na academia. No gramado, logo após o aquecimento, o elenco realizou uma atividade de troca de passes com movimentação. A comissão técnica separou o plantel por setores ofensivo e defensivo.

O Timão será campeão paulista de 2025 em caso de empate diante do maior rival. Afinal, venceu a ida por 1 a 0, com gol do atacante Yuri Alberto. Dessa forma, o Corinthians também levantará a taça em caso de vitória. Por outro lado, derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto revés por dois ou mais gols de diferença dará o tetracampeonato ao rival.

Desfalques?

As principais preocupações do DM do Corinthians atualmente estão em cima dos meias Igor Coronado e Garro. O primeiro atuou pela última vez em 23 de fevereiro, no empate em 2 a 2 com o Guarani. Dias depois, ele lesionou a coxa direita em um treino e não pôde mais jogar.

Já o argentino Garro convive com dores no joelho direito desde o final do ano passado, mas tem sido relacionado para alguns jogos. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele sequer saiu do banco. Aliás, ele tem treinado sem limitações e deve estar à disposição para o duelo da volta.

Já os jogadores convocados por suas respectivas seleções são Carrillo (Peru); Romero (Paraguai); Memphis (Holanda); José Martínez (Venezuela) e Félix Torres (Equador). O último compromisso da seleção holandesa será no domingo (23), enquanto as seleções sul-americanas jogam na terça-feira (25), dois dias antes da final contra o Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook