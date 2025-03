Filho de Felipe Melo, Davi celebra título da base do Fluminense

A equipe Sub-20 do Fluminense conquistou o primeiro título da base na temporada, na última sexta-feira (22). Os Moleques de Xerém derrotaram o Nova Iguaçu por 2 a 0, na grande decisão da FIFA Referee Cup Sub-20. Um dos destaques do confronto foi o meia Davi Melo, que é filho de Felipe Melo, ex-jogador de futebol e com passagem pelo Tricolor. O jovem atleta celebrou o gol e o título.

“Fico muito feliz não apenas com o gol, mas de contribuir com a conquista do nosso título. Fizemos um bom campeonato, e toda a equipe demonstrou o seu melhor para garantirmos a taça. Começar a temporada com essa conquista é muito importante, agora é seguir trabalhando em busca dos outros objetivos no ano de 2025”, disse Davi Melo.

Além disso, Davi Melo também comentou sobre o início da temporada de 2025 e sobre sua evolução na carreira, com a disputa do Campeonato Carioca com o time profissional, e o destaque na equipe Sub-20.

“Tem sido um ano importante, e fico muito feliz com as oportunidades que tenho tido, de estar junto com a equipe profissional, e aprender bastante com tantos jogadores dispensam comentários, e estou trabalhando muito, para estar sempre à disposição da comissão técnica quando precisarem, e vou continuar entregando o meu melhor, para ajudar o Fluminense dentro de campo”, completou.

Pai de Davi Melo, Felipe Melo é visto como um dos grandes nomes da conquista da Libertadores de 2023 por sua atuação dentro e fora de campo. Assim como na permanência na Série A em 2024. Mesmo fora de campo e com poucos jogos na última temporada, o jogador teve voz ativa ao lado dos atletas.

