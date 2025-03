Final do Paranaense: Maringá e Operário empatam na ida

Maringá e Operário de Ponta Grossa empataram em 2 a 2 neste sábado (22) pela ida da final do Campeonato Paranaense de 2025. Os visitantes abriram 2 a 0 logo cedo com Boschilia e Neto Paraíba, mas cederam o empate ao Maringá no Estádio Willie Davids. O Dogão, por sua vez, balançou as redes com Max Miller e Matheus Moraes.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (29), às 16h, no Estádio Germano Kruger. Assim, quem vencer é campeão, enquanto nova igualdade levará para os pênaltis.

O Operário abriu o placar com apenas cinco minutos de bola rolando, com o meia Boschilia, ex-Inter, Monaco, São Paulo e Coxa, entre outros, marcando um belo gol em cobrança de falta. O volante Neto Paraíba ampliou aos 24, e belo chute de fora da área. A reação do Maringá começou ainda no primeiro tempo, quando Leo Ceará cruzou, e Max Miller balançou as redes. O tento foi anulado no campo, mas confirmado pelo VAR. Nos acréscimos, Maranhão acertou uma bola na trave.

O Maringá voltou do intervalo com o mesmo ímpeto e encontrou o empate aos seis, com o artilheiro do time na competição Matheus Moraes, agora com sete gols. Aos 38, o atacante Kleiton desperdiçou grande chance para o Maringá virar.

Novas forças no Paraná?

O Operário, vale lembrar, disputará a Série B de 2025, ao lado da dupla atletiba. Já o Maringá, que eliminou o CAP nas semis, disputará a Série C, assim como o Londrina. Este, por sua vez, caiu na semifinal para a equipe de Ponta Grossa.

Vale lembrar que o Campeonato Paranaense tem convivido com uma “descentralização” de títulos do trio formado por Athletico, Coritiba e Paraná. Afinal, de 2001 para cá, o Londrina foi campeão duas vezes, enquanto o Operário, o Iraty e o Paranavaí ganharam uma vez cada. O Maringá, por sua vez, soma quatro vices neste recorte. Cascavel tem dois, enquanto Toledo, J Malucelli, Paranavaí e ADAP Campo Mourão somam um cada.

Os maiores campeões, entretanto, ainda são os times da capital: Coritiba (39), Athletico (28), Ferroviário (extinto, 8), Paraná (7) e Britânia (extinto, 5). O Maringá vai em busca do tetra após ser campeão em 1963, 1964 e 1977, enquanto o Operário, campeão em 2015, está atrás do bi.

