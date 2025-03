Vini Jr trabalha em separado no treino da Seleção

A Seleção Brasileira iniciou sua preparação para o duelo contra a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. Foi a primeira atividade após a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, na última quinta-feira (20/3).

O treinador, aliás, contou com os quatro novos jogadores que chegaram para o jogo contra a Argentina: Weverton, Beraldo, João Gomes e Ederson. Eles chegam para substituir Alisson e Gerson, cortados por lesão, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos.

Contudo, o grande destaque do treino foi Vini Jr, mas não de forma positiva. Isso porque o atacante não treinou com o grupo e fez um trabalho à parte com o fisioterapeuta da Seleção.

Na atividade liberada para a imprensa, o elenco foi dividido em dois, com alguns fazendo uma roda de bobinho e outros realizando exercícios de passe longo. Após o aquecimento mais físico, Dorival dividiu os jogadores com coletes para uma atividade de passes rápidos.

Treinos da Seleção

O Brasil ainda fará dois treinos em Brasília antes de viajar para a Argentina, na segunda-feira (24/3). Nessas atividades, o treinador vai definir quem serão os 11 titulares em Buenos Aires e se haverá mudanças em relação à equipe que enfrentou a Colômbia. A Argentina lidera as eliminatórias com 28 pontos e garante vaga na Copa com um empate diante dos Canarinhos, terceiros colocados com 21 pontos.

