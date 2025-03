Sport marca no fim e larga na frente na final do Pernambucano

O Sport abriu 2 a 0, cedeu o empate, mas venceu o Retrô por 3 a 2 neste sábado (22) pela ida da final do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco. Richard Franco (contra) e Lucas Lima, de pênalti, marcaram para o Leão, enquanto Fernandinho e Radsley igualaram. Entretanto, o centroavante Pablo deu números finais aos 41 do segundo tempo.

As equipes voltam a se enfrentar na Ilha do Retiro, com mando do Leão. O duelo, aliás, ainda não tem data marcada, mas deve ser ainda em abril, afinal, o Sport terá até lá compromissos pela Copa do Nordeste e pelo Brasileirão. Já o Retrô só estreará na Série C no final de semana dos dias 12 e 13 de abril.

O Sport, maior campeão, busca o 45º título. Já o Retrô, vice em 2022 e 2023, ainda busca a primeira taça. O Leão, que disputará a Série A em 2025, tem muitos jogadores conhecidos pelo futebol brasileiro, como os próprios Lucas Lima e Pablo, além de nomes como Caíque França, Dalbert, Igor Cariús, Barletta e Romarinho.

Já o Retrô tem no atacante Fernandinho e no volante Jonas, ambos ex-Flamengo, seus atletas mais conhecidos. O Sport se classificou para o mata-mata com o quarto melhor tempo da primeira fase, somando 15 pontos em nove jogos. Depois, o Leão despachou o Decisão e o Santa Cruz. Já o Retrô passou com a sexta melhor campanha (12 pontos), eliminou o Náutico e o Maguary.

O Sport foi bem superior no primeiro tempo. Assim, sem dificuldades, abriu 2 a 0. Primeiro, Lenny Lobato finalizou, mas a bola bateu em Richard Franco, que marcou contra. Pouco depois, Gedeílson derrubou Igor Cariús na área. Lucas Lima bateu e ampliou.

O Retrô dominou o segundo tempo e empatou com Fernandinho e Radsley. O time de Camaragibe flertou com a virada, mas quem venceu mesmo foi o Sport. Aos 41, Pablo recebeu na entrada da área, driblou a marcação e fez 3 a 2.

